«Расстреливать на месте»: в Госдуме потребовали жестко наказывать за дезертирство

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по обороне Алексей Журавлев поддержал инициативу Министерства юстиции о значительном ужесточении наказания за дезертирство и предложил расстреливать военнослужащих, самовольно покинувших место службы, сообщила «Газета.Ru».

Накануне предложение ужесточить ответственность за дезертирство рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Особое внимание в законопроекте уделяется военнослужащим, которые отправились участвовать в специальной военной операции (СВО) из мест лишения свободы и впоследствии самовольно оставили место службы.

«Вообще-то, и судить их нужно по законам военного времени, применяя наказания куда более действенные, чем существуют сейчас. Предателей в ту же Великую Отечественную принято было расстреливать на месте, и сейчас нелишней была бы такая практика», — сказал Журавлев.

Предложенный вариант законопроекта депутат назвал «мягким». Он призвал доработать его и приблизить в «фронтовым реалиям».

Согласно тексту законопроекта, за самовольное оставление части или места службы на срок от 2 до 10 дней будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

Если же военнослужащий не возвращается в часть в течение месяца, ему может грозить заключение на срок от 3 до 8 лет. Наиболее суровое наказание — от 10 до 12 лет лишения свободы — предлагается вводить за дезертирство, совершенное с оружием или группой лиц по предварительному сговору.

Ранее сообщалось, что ФСБ вскрыла в Санкт-Петербурге схему со взятками за госпитализацию военных из зоны спецоперации.