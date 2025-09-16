В российском регионе раскрыли схему взяток за госпитализацию из зоны СВО

ФСБ раскрыла в Санкт-Петербурге коррупционную схему, связанную с организацией госпитализации военнослужащих из зоны специальной военной операции (СВО), сообщил ТАСС со ссылкой ведомство.

По данным следствия, фигуранты дела предлагали военным за денежное вознаграждение в размере 3,5 млн руб. организовать госпитализацию и последующее увольнение по фиктивным медицинским диагнозам.

Подозреваемые вводили в заблуждение потенциальных клиентов, утверждая, что их деятельность курируется сотрудниками ФСБ. Возбуждено уголовное дело по статье о посредничестве во взяточничестве.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают возможную причастность фигурантов к другим аналогичным эпизодам.

