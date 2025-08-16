Расстройство нервной системы выявили у подростка после многолетних издевательств матери

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении россиянки, которая на протяжении 11 лет подвергала своего сына физическому насилию и издевательствам, передает телеграм-канал «Конкретно.ру».

17-летний юноша, госпитализированный с расстройством вегетативной нервной системы в Детскую больницу святой Марии Магдалины, рассказал правоохранителям, что мать регулярно избивала его и не позволяла жить нормальной жизнью подростка.

Сейчас следователи регионального управления Следственного комитета России (СКР) тщательно изучают все обстоятельства произошедшего, а также допрашивают россиянку. В ближайшее время в отношении задержанной будет избрана мера пресечения.

Ранее председатель организации «Отцы рядом», юрист Иван Курбаков заявил, что беременным россиянками необходимо проходить осмотры у психиатров, чтобы выявить у них на ранних сроках психические отклонения.