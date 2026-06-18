Растения переживут гибель Земли на 500 миллионов лет дольше, чем предполагали ученые

Солнце постепенно расширяется и становится ярче. Примерно через 5 миллиардов лет оно превратится в красного гиганта и поглотит Землю. Однако сложные формы жизни могут продержаться на нашей планете гораздо дольше, чем считалось ранее — к такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты своей работы в журнале JGR Atmospheres.

Главный фактор, определяющий продолжительность существования растительной биосферы, — это не температура, а уровень углекислого газа в атмосфере. Углекислый газ необходим растениям для фотосинтеза. Когда Солнце становится слишком горячим, CO₂ «втягивается» в горные породы, его количество в атмосфере уменьшается, и растения начинают голодать.

Ранее ученые полагали, что растительность исчезнет, когда концентрация CO₂ упадет до 10 частей на миллион. Это должно произойти примерно через 1,35 миллиарда лет. Однако новые, более детальные компьютерные модели, разработанные Джейкобом Хакк-Мисрой из Blue Marble Space и его коллегой Эриком Вольфом, показали иное.

Исследователи учли, что некоторые растения, например кактусы и ананасы, используют особый тип фотосинтеза — крассулацеевый кислотный метаболизм. Он позволяет им эффективнее поглощать углекислый газ из атмосферы даже при его крайне низкой концентрации. Благодаря этому предельный уровень CO₂ может снизиться до 1 части на миллион, что позволит растительной биосфере просуществовать не 1,35, а более 1,8 миллиарда лет — на 500 миллионов лет дольше.

По мнению ученых, эволюция также может продлить жизнь растительности: за сотни миллионов лет организмы успеют адаптироваться к медленному потеплению, вызванному расширением Солнца.

Исследователь Эдвард Швайтерман из Калифорнийского университета в Риверсайде отметил, что эти модели показывают: мы находимся не в конце существования сложной биосферы, как предполагали некоторые пессимистичные сценарии, а, возможно, ближе к ее началу. Это открытие имеет не только философское значение: оно повышает наши шансы обнаружить биосферу на других планетах, поскольку моделируют аналоги будущей Земли, которые человечество потенциально сможет наблюдать уже в ближайшие два десятилетия.