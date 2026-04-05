«Равнодушных нет»: как в Подольске прошел первый весенний субботник — от школьников до ветеранов

Около тысячи жителей Подольска вышли на старт весеннего месячника чистоты в субботу, 4 апреля. Работы развернулись сразу на 11 площадках муниципалитета. От школьников до ветеранов, от сотрудников коммунальных служб до семей с детьми — акция в очередной раз показала: равнодушных к состоянию общего дома в Подольске нет, сообщила администрация округа.

По информации администрации, масштабное наведение порядка после зимы затронуло ключевые точки округа. Среди адресов, где кипела работа, — Сквер 200-летия Подольска, улицы Генерал-губернатора Закревского, Правды, Плещеевская, проспект Юных Ленинцев, микрорайоны Климовск и Львовский, а также территории кладбищ «Красная горка» и Климовского.

По данным администрации, особый колорит акции придало участие целых династий. На улице Правды взрослые вышли на субботник с детьми, чтобы личным примером показать важность заботы о родном крае.

«Когда ребенок сам уберет мусор, он будет совсем иначе относиться к чистоте. Это лучший пример воспитания через труд», — поделились супруги Пеливановы.

По информации администрации, в поселке Быково к уборке присоединились юнармейцы, заместитель главы округа Михаил Саруханов, а также коллективы ресурсоснабжающих организаций — «Подольской теплосети» и «Водоканала». Участники очистили газоны, тротуары и дорожки, вдохнув в территорию новую жизнь.

На Плещеевской работе придали особый смысл: там наводили порядок вблизи старинной усадьбы, очистив придорожную зону от 15 мешков смета.

Не отставали и в Климовске. На улице Ленина совместными усилиями жителей, комитета по ЖКХ и «УК Подольск» собрали и вывезли 24 кубометра мусора, сухих веток и листвы. А на проспекте Юных Ленинцев более 70 активистов всего за несколько часов привели в порядок обочины на участке от дома №54 до №82В.

Ответственным за проведение работ выступил Подольский комбинат благоустройства. На всех площадках он предоставил участникам необходимый инвентарь: грабли, метлы, лопаты и мешки для мусора.

В администрации подчеркнули, что прошедший субботник — только начало большого весеннего марафона по наведению чистоты. В ближайшее время жителей округа ждут еще три общегородские уборки. Когда подольчане трудятся сообща, город становится уютнее и красивее с каждым часом.

