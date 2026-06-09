«Равных не было, нет и вряд ли будет»: Киркоров призвал снять фильм о легендарной Пугачевой
Voice: Киркоров предложил снять байопик о Пугачевой и назвал ее великой
Народный артист России Филипп Киркоров выступил с инициативой снять биографическую картину об Алле Пугачевой. Свое мнение он высказал в беседе с изданием Voice.
По словам Киркорова, Примадонна была «певицей номер один» на протяжении полувека и продолжает вызывать живой интерес у публики. Исполнитель подчеркнул, что личности такого масштаба в отечественной музыкальной культуре никогда не было, назвав единственным исключением Муслима Магомаева.
«Ее жизнь безумно интересна. Она спорна, но на то она и легендарна. Она одиозная личность, она великая, она большая певица, актриса, равных которой не было, нет и вряд ли будет», — заключил артист.