«Раз и навсегда»: выяснилось, что будет с жительницей Волгоградской области, ослепшей из-за уколов красоты

В Волгоградской области 37-летняя женщина ослепла на один глаз после уколов красоты. Предпринимательница, которая предоставляла услугу, как оказалось, не имела соответствующей лицензии. Об этом сообщают СМИ.

Врач-реабилитолог, дерматолог, научный сотрудник ФГБУ «Российский Научный центр медицинской реабилитации и курортологии» Минздрава РФ Ольга Божок рассказала, что стало причиной инцидента.

«На лбу, на переносице и на носу есть артерии и вены, которые напрямую соединены с глазной артерией. На носу и межбровье сосуды очень плотно припаяны к тканям, из-за чего повышается риск их повреждения не только иглой, но даже канюлей. В результате наступает необратимая слепота. Любые осложнения на лице можно обратить, а в подобных случаях все происходит раз и навсегда», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, использовать гиалуроновую кислоту в области носа не стоит в принципе. Для изменения внешности в этой части лица пациента нужно отправлять к пластическому хирургу.

За последнее время число случаев, аналогичных тому, что произошел в Волгоградской области, растет. Причем сталкиваются с ними и высококвалифицированные опытные врачи.

Какое наказание понесет виновник произошедшего, объяснил юрист Виктор Безъязычный. По его словам, все зависит от результатов медэкспертизы.

«Косметологу, который оказывал услугу, скорее всего, грозит статья 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Она предусматривает наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей, либо обязательные работы сроком до 360 часов, либо лишение свободы на срок до 2 лет», — сообщил эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Если же по результатам судебной экспертизы будет установлено, продолжил собеседник, что потеря зрения относится к тяжкому вреду здоровью, то это уже будет квалификация по части 2 той же статьи. Тогда срок тюремного заключения увеличивается до 6 лет, а штраф составит до 500 000 рублей.

«Однако возможно и примирение сторон — если виновное лицо возместит потерпевшей причиненный ущерб в виде денежной компенсации», — заключил Безъязычный.

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