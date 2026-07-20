Специалист по кибербезопасности Олег Седов в беседе с « Абзацем » порекомендовал менять пароль на роутере каждые девять месяцев. По его словам, в условиях постоянного развития кибермошенничества риск утечки данных возрастает, и по двум-трем рассекреченным комбинациям злоумышленники могут вычислить актуальный пароль.

Пароль короче восьми символов роботы при помощи брутфорса вскрывают менее чем за три-четыре месяца, поэтому обновлять его нужно не реже чем раз в полгода или хотя бы в девять месяцев, а длина должна составлять минимум восемь символов и включать специальные знаки и заглавные буквы. Для роутеров эта процедура имеет такое же значение, как и для остальных ресурсов. Седов также призвал не полагаться на гарантии производителей, обещающих до пяти лет безопасного сигнала без изменений: за это время технологии делают огромный шаг вперед, и к защите данных нужно относиться особенно внимательно.