Разбитая мечта главы Ford: как воскресший из пепла суперкар стал главным лотом престижного аукциона

Итальянский стиль и мощь американского двигателя

На аукционной площадке Bring a Trailer появился редкий лот — спорткар DeTomaso Pantera 1972 года. Этот автомобиль представляет собой гармоничный гибрид изысканного европейского дизайна и брутальной американской силы в виде двигателя Ford V8 объемом 5,8 литра. История данного экземпляра примечательна тем, что изначально он был приобретен новым для нужд подразделения Ford Aerospace, где выполнял функции служебного транспорта для сотрудников компании.

Путь от корпоративного парка до музейного экспоната

За первые два года эксплуатации машина сменила несколько пользователей внутри корпорации, после чего на 18 лет стала частью экспозиции музея Yankee Candle. В 2018 году автомобиль впервые выставили на торги. Тогда кузов вернули к оригинальному желтому оттенку, однако во время пробной поездки с потенциальным клиентом произошел неприятный инцидент. В результате столкновения пострадали задняя часть и правая дверь, но впоследствии все дефекты были профессионально устранены реставраторами.

Владение Джима Фарли и техническое обновление

Действующий руководитель Ford Джим Фарли приобрел этот суперкар летом 2024 года, заплатив за него 121 000 долларов. За время нахождения в коллекции топ-менеджера автомобиль прошел качественное техническое обслуживание. Специалисты провели сервис двигателя и 5-ступенчатой механической трансмиссии ZF.

Список улучшений включает установку впускного коллектора Edelbrock Performer, а также обновление интерьера за счет нового рулевого колеса и современной аудиосистемы. Оригинальные 15-дюймовые магниевые диски Campagnolo приобрели стильный бронзовый цвет. На текущий момент пробег машины составляет приблизительно 55 000 километров. На аукционе уже зафиксирована ставка в 127 000 долларов, и торги продолжатся еще несколько дней.