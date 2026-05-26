Разбитое стекло и уголовная статья с 14 лет: правовой разбор «шалости» из Подольска

В Подольске группа школьников развлекалась тем, что скидывала с верхних этажей жилого дома пакеты с водой. Один из прохожих успел увернуться в последнюю секунду, а вот припаркованный рядом автомобиль пострадал — пакет разбил лобовое стекло. На первый взгляд история выглядит как подростковая шалость, однако, как рассказал REGIONS юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев, правовые последствия у нее самые серьезные.

Ответственность зависит от возраста

По словам эксперта, российское законодательство четко разводит ответственность по возрастным порогам, и именно возраст участников определяет квалификацию содеянного.

«По статье 20 УК РФ полная уголовная ответственность наступает с 16 лет, однако за повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений (часть 2 статьи 167 УК РФ) и хулиганство с отягчающими обстоятельствами (часть 2 статьи 213 УК РФ) подросток отвечает уже с 14 лет. К детям младше 14 лет уголовное право неприменимо, а административная ответственность по статье 20.1 КоАП РФ возможна только с 16 лет», — пояснил Илья Русяев.

Брошенный с высоты пакет с водой судебная практика может расценить как предмет, используемый в качестве оружия, если будет доказан умысел причинить вред прохожему — тогда открывается перспектива применения статьи 213 УК РФ. Разбитое лобовое стекло почти гарантированно превышает порог значительного ущерба в пять тысяч рублей, а значит, работает и статья 167 УК РФ. При меньшем ущербе или недоказанном умысле дело уходит в административную плоскость.

Кто возмещает ущерб

Гражданско-правовые последствия, по информации Русяева, наступят практически неизбежно. Если ребенку нет 14 лет, за вред отвечают родители, причем их вина презюмируется и опровергать ее придется им самим.

«С 14 до 18 лет подросток отвечает сам, при нехватке у него имущества родители несут субсидиарную ответственность до его совершеннолетия. Возмещению подлежит реальный ущерб, включая стоимость стекла и работ, плюс возможна компенсация морального вреда прохожему по статьям 151 и 1101 ГК РФ», — рассказал юрист.

Параллельно родители получают административный штраф за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Факт привлечения фиксируется в подразделении по делам несовершеннолетних, что ведет к постановке семьи на профилактический учет и рассмотрению на комиссии по делам несовершеннолетних.

Для детей от 11 до 13 лет, предупредил Русяев, возможно помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа по решению суда. А при попадании в человека с тяжким вредом здоровью или смертельным исходом квалификация уходит в статьи 111, 112, 118 или 109 УК РФ, а при доказанном косвенном умысле — вплоть до покушения на убийство. Юрист подчеркнул, что аналогичные дела о сбрасывании тяжелых предметов с высоты в России именно так и квалифицировались.