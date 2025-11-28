«Разбогатеть не выйдет»: продавцам вторички объяснили, почему их мечты рухнут

Расширение семейной ипотеки на вторичный рынок не приведет к заметному росту цен на такие квартиры. Об этом «Газете.ру» сообщил руководитель направления анализа банковской деятельности аналитического центра университета «Синергия» Антон Рогачевский. По его словам, динамику стоимости на вторичное жилье формируют сами владельцы, а не застройщики, поэтому значительного переписывания цен ожидать не стоит.

Эксперт считает решение распространить программу на готовые квартиры логичным. По его оценке, для большого числа семей это станет возможностью улучшить жилплощадь без необходимости покупки новостройки, которая нередко оказывается куда дороже.

Рогачевский отметил, что вторичный рынок ограничен реальными запросами продавцов, которые ориентируются на текущие условия, а не на спекулятивные модели. Он допускает колебания стоимости в пределах 10–15%, однако связывает их с общими экономическими изменениями, а не с самой ипотечной программой.

По его словам, в Москве разница между однокомнатными квартирами в новостройках и на вторичном рынке минимальна, тогда как двухкомнатные объекты показывают значительный разрыв. Средняя цена готовой двухкомнатной квартиры составляет примерно ₽15,2 млн, а аналогичная первичная — около ₽37 млн, что делает покупку новостройки для многих семей недоступной.

С 1 апреля 2025 года семейную ипотеку разрешили использовать для покупки жилья на вторичном рынке в 901 городе, где наблюдается низкий уровень строительства. Осенью 2025 года в Госдуме предложили распространить программу на всю страну, однако глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков выступил против. Он считает, что механизм прежде всего должен поддерживать строительство, а расширение условий на всю вторичку может ослабить сектор новостроек.

Ранее сообщалось о том, что в 2027 году цены на жилье могут вырасти выше инфляции — на 10–15%.