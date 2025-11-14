«Разборки на кухне». Геннадий Онищенко выступил против австралийских ученых в споре о мытье сырой курицы

Известный врач и академик РАН Геннадий Онищенко опроверг распространенное утверждение о том, что мытье сырой курицы неизбежно ведет к заражению кухни бактериями. По его словам, эта процедура сама по себе не повышает риска возникновения пищевых отравлений.

Данное заявление было сделано в ответ на позицию Австралийского совета по пищевой безопасности, который рекомендует не мыть птицу, чтобы избежать распространения патогенных микроорганизмов.

Онищенко подчеркнул, что ключевым фактором безопасности является не мытье, а строгое соблюдение технологии приготовления.

«Все технологии приготовления курицы предусматривают гарантированную безопасность. Сырую курицу же никто не ест», – отметил академик.

Он пояснил, что проблемы возникают только в случае грубых нарушений правил обработки, и критические заявления зарубежных экспертов преувеличивают риск, говоря о нем «как об обреченности».

Специалист добавил, что даже курица, которую не мыли, может стать причиной заболевания, если она будет недостаточно прожарена или сварена. Таким образом, главная защита – это тщательная термическая обработка продукта, а не отказ от его гигиенической подготовки.

«Я не согласен с этой оценкой, на самом деле это не так. Потому что любая технология готового продукта, она предусматривает термическую обработку, гарантирующую безопасность даже контаминированного мяса, то есть уже зараженного», — заключил Онищенко.

