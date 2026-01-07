Разборки в баре: как силовики в масках устроили расправу над журналистом на глазах у всех
Корреспондента РЕН-ТВ повалили на землю и ударили электрошокером
Корреспондент телеканала РЕН ТВ Антон Шлячков сообщил о физическом воздействии со стороны сотрудников правоохранительных органов. Инцидент произошел 6 января во время съемок возле бара «МО[три]», где проводился силовой рейд на фестиваль андерграундной музыки Harvest Fest, пишут Известия.
По словам журналиста, двое сотрудников в масках, направлявшихся к служебному автомобилю, агрессивно отреагировали на ведение съемки. Несмотря на заявление Шлячкова о его принадлежности к средствам массовой информации, силовики, по его утверждению, заломали ему руки, повалили на землю и затащили внутрь заведения. Там его окружили и нанесли несколько ударов, в том числе электрошокером, преимущественно в корпус. Один из ударов пришелся в область глаза, оставив ссадину.
Журналист также заявил, что ему не дали возможности предъявить пресс-карту, а содержимое его сумки было вывалено на пол. После примерно сорока минут задержания его отпустили без предъявления каких-либо официальных обвинений.
