Разборки в баре: посетитель потребовал наказать охрану за жестокое избиение

В Новосибирске разгорается скандал вокруг инцидента в популярном баре, где местный житель Денис обвинил сотрудников частной охраны в применении чрезмерной силы. Об этом сибиряк рассказал Om1 Новосибирск .

По версии потерпевшего, в ночь на 11 октября охранники избили его без всякого повода — наносили удары ногой по голове, дважды применяли газовый баллончик и душили при попытке выдворения из заведения. Мужчина предоставил фотографии полученных травм и готов обнародовать видеодоказательства.

Однако в ответ охранная компания «Гвардия» представила контрверсию: их сотрудники якобы реагировали на деструктивное поведение клиента, который бросал предметы в работницу бара и замахнулся бутылкой на охранника.

«Мы же считаем, что работники и гости охраняемых объектов имеют право на защиту чести и здоровья. А наши сотрудники имеют право на самооборону — в соответствии с действующим законодательством», — отметили в АБ «Гвардии».

Полиция проводит проверку по факту обращения, однако заявитель уже сообщает о проблемах с получением направления на судмедэкспертизу от участкового. Денис намерен обжаловать действия правоохранителей в прокуратуре, ссылаясь на аналогичные случаи жестокости со стороны этой же охраны в других заведениях города.

Окончательную юридическую оценку происшествию даст только официальное расследование с учетом всех доказательств.

