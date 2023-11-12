Разбушевавшийся пациент в Петербурге забил до смерти соседа по палате в отделении нейрохирургии

Как передает Mash, бойня произошла в НИИ Скорой помощи на улице Будапештской на юге Санкт-Петербурга.

Отмечается, что по-началу в клинику был доставлен с отравлением психотропами и сотрясением мозга имевший ранее неоднократные проблемы с законом (угрозу убийством) 38-летний Антон. Рядом с ним на соседней койке в двухместной палате лежал также с отравлением 60-летний Игорь. В какой-то момент между мужчинами что-то недобро заискрило. Это и стало прологом трагедии.

«Мужчины что-то не поделили, как финал — драка и гибель старшего оппонента после перелома грудной клетки», - приводится в публикации.

Игоря сразу отправили к патологоанатому, а Антона приехавшие на место полицейские экстренно «выписали» из НИИ и доставили в отдел. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.