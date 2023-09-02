«Раздевали и вырезали свастику»: украинцы издевались над телами российских военных

Молодой парень Артем Куприченко очень гордился, когда попал в элитные десантные войска. Он стал частью 331-го полка костромского десанта. Куприченко пошел на спецоперацию среди первых и уже через пару недель погиб.

Мама бойца Наталия с горечью вспоминает то, как привезли тело сына в закрытом гробу. Подробностей гибели Артема она не знает — известно лишь, что он попал под обстрел, и его посекло осколками.

«На похоронах ребята рассказывали, что наши попали в засаду, и их обстреляли ВСУ. Артему еще повезло: его вытащили сразу, а остальных ребят по два-три дня не могли вынести из-за обстрелов. А нацисты издевались над мертвыми: они раздевали ребят и вырезали на их телах свастику. К счастью, Артема эта участь миновала», — вздыхает Наталия.

По словам женщины, в детстве ее сын не грезил армией, но когда вырос, твердо решил, что пойдет служить. Куприченко был упертым: если ставил перед собой какую-то цель, то ни за что не отступался. Так вышло и на этот раз. Выбрав профессию военного, Артем шел до последнего и погиб девятнадцатилетним.

«У меня есть кейс, где я храню его документы, фотографии и одно-единственное письмо, которое он присылал из армии. А еще мне передали его нашивочки с формы. Их сняли с погибшего сына, и на одной видна запекшаяся кровь. А рядом — его орден Мужества», — перечисляет мама солдата в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее мы рассказывали, как рос Артем Куприченко, и как попал в ряды военных.