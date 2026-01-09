Razer представила умную колонку с аниме-помощницей Кирой

Компания Razer, известный производитель геймерской периферии, представила на выставке CES 2026 необычное устройство — умную колонку Project Ava. Главной фишкой новинки стал встроенный голографический дисплей, на котором оживает анимированный аватар-помощник, способный общаться с владельцем.

Внутри 5,5-дюймовой капсулы «поселятся» виртуальные персонажи. В базовой версии пользователям предложат на выбор аниме-девушку Киру или персонажа по имени Зейн. В дальнейшем компания планирует расширять библиотеку, добавляя аватары известных личностей, например, легендарного киберспортсмена Faker. Устройство работает на основе голосового ИИ и оснащено камерой, которая анализирует происходящее на экране монитора и в комнате.

Заявленный функционал звучит футуристично: помощник должен давать тактические советы в компьютерных играх, помогать с повседневными задачами и даже комментировать выбор одежды.

Однако живые демонстрации на выставке выявили характерные «болезни роста» технологии. В одном из тестов аватар Кира, работающая на модели Grok, смогла распознать в игре Battlefield 6 штурмовую винтовку, но не уточнила ее модель, а ее ободряющие реплики порой не соответствовали действию на экране. В другом случае ИИ ошибочно заявил о несуществующей скидке, причем без прямой голосовой команды от пользователя.

Практический интерес к подобному устройству может заключаться в попытке создать более персонализированного и визуально привлекательного цифрового ассистента, особенно для молодой аудитории. Однако первый показ доказал, что за яркой оболочкой критически важна безупречная работа базовых функций.

Для потенциальных покупателей это повод внимательно оценивать финальные обзоры устройства перед релизом, который намечен на конец 2026 года, и не переплачивать за «игрушку», если ее умная начинка будет отставать от маркетинговых обещаний. Пока же показы можно считать тестовыми.

