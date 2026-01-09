Таблетка-шпион: умная капсула из MIT следит за приемом лекарств и бесследно исчезает в желудке
Исследователи создали электронные таблетки, которые растворяются в организме
Фото: [Таблетки в блистере/Медиасток.рф]
Ученые Массачусетского технологического института представили биоразлагаемую электронную капсулу для контроля за приемом лекарств. Устройство активируется после растворения оболочки в желудке и передает радиосигнал на частоте 915 МГц, подтверждая факт приема препарата, пишет «Век».
Все компоненты капсулы, включая антенну, изготовлены из материалов, растворяющихся под воздействием пищеварительных соков. Полное разрушение устройства в организме происходит в течение недели, без образования опасных остаточных веществ.
Технология прошла испытания на животных с пищеварительной системой, аналогичной человеческой. Рентгенологические и эндоскопические исследования подтвердили полное рассасывание капсул без осложнений.
