Таблетка-шпион: умная капсула из MIT следит за приемом лекарств и бесследно исчезает в желудке

Ученые Массачусетского технологического института представили биоразлагаемую электронную капсулу для контроля за приемом лекарств. Устройство активируется после растворения оболочки в желудке и передает радиосигнал на частоте 915 МГц, подтверждая факт приема препарата, пишет «Век».

Все компоненты капсулы, включая антенну, изготовлены из материалов, растворяющихся под воздействием пищеварительных соков. Полное разрушение устройства в организме происходит в течение недели, без образования опасных остаточных веществ.

Технология прошла испытания на животных с пищеварительной системой, аналогичной человеческой. Рентгенологические и эндоскопические исследования подтвердили полное рассасывание капсул без осложнений.

