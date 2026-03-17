Разгон за 4 секунды станет нормой: инженер Exeed пообещал появление «неубиваемых» авто

Ведущий инженер компании Exeed Лоу Юэ высказался о грядущих изменениях на массовом автомобильном рынке. Специалист полагает, что основным вектором развития станет выпуск машин, способных без серьезных поломок выдерживать интенсивную эксплуатацию, пишет Гр.

По мнению Юэ, прогресс в области электроустановок и аккумуляторных батарей уже в ближайшее время позволит наладить серийное производство моделей с выдающейся динамикой. Речь идет об автомобилях, которые смогут набирать первую сотню километров в час быстрее чем за 4 секунды.

В качестве примера современных технологических решений инженер привел платформу E0X. Данная архитектура, по его словам, адаптирована к суровым климатическим условиям и неидеальному дорожному покрытию. Такая приспособленность достигается за счет специальных калибровок и наличия двухкамерной пневматической подвески, которая позволяет изменять дорожный просвет и повышает плавность хода.

Лоу Юэ также спрогнозировал всплеск популярности электрокаров в течение ближайшего десятилетия. Он уверен, что распространение такого транспорта подстегнет развитие зарядной инфраструктуры, дефицит которой ощущается сегодня.

Отдельно эксперт затронул тему вторичного рынка. Инженер предостерег от приобретения автомобилей, ранее использовавшихся в каршеринге. Несмотря на привлекательную цену, которую часто устанавливают дилеры, такие экземпляры, как правило, имеют сомнительную историю эксплуатации и зачастую страдают от нерегулярного или некачественного обслуживания, что чревато скрытыми неисправностями.