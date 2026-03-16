Разгром за педикюр: в Балашихе мужчина устроил дебош в салоне красоты

Обычный день в одном из салонов красоты Балашихи едва не перерос в массовую драку, пишет REGIONS . Причиной конфликта стало отсутствие свободного мастера для педикюра.

Мужчина пришел в салон без записи и потребовал сделать ему педикюр. Услышав, что все мастера заняты, посетитель вышел из себя. Сначала он грубо обругал администратора, а затем ударил другого клиента, который спокойно ожидал своей очереди. Остановить дебошира помогли другие мужчины, находившиеся в зале.

«Благо, что в тот день к нам записались и другие представители сильного пола. Один крепкий мужчина просто вытолкал неадеквата на улицу. Тот еще несколько часов кружил неподалеку, пугая прохожих, но зайти снова не решился», — рассказала работница заведения.

В соцсетях инцидент вызвал бурное обсуждение. Некоторые комментаторы принялись шутить про мужчин, которые делают педикюр. Однако в профессиональном сообществе такие стереотипы не поддерживают.

Администратор одного из балашихинских салонов Майя Субботина в беседе с REGIONS объяснила, что мужской уход давно стал нормой.

«Современные мужчины следят за собой едва ли не внимательнее женщин. Педикюр — это прежде всего гигиена и здоровье стоп. За этой услугой мужчины часто обращаются именно в „женские“ салоны, так как барбершопы на ней специализируются редко», — пояснила Майя.

По ее словам, агрессивное поведение никак не связано с полом или типом процедур. Подавляющее большинство клиентов-мужчин вежливы и галантны. Устроить скандал может любой человек вне зависимости от того, пришел он на стрижку или на педикюр. Все упирается исключительно в воспитание. А вот с ним у героя этой истории, судя по всему, как раз проблемы.

