Разъяренная толпа сожгла лагерь медиков и выпустила опасную инфекцию в жилые кварталы: что происходит в Африке

На восточной территории Демократической Республики Конго (ДРК) зафиксирован серьезный инцидент, поставивший под угрозу санитарную безопасность региона. В населенном пункте Монгбвалу, который в настоящий момент находится в самом эпицентре новой вспышки опасной лихорадки Эбола, агрессивно настроенные местные жители совершили умышленный поджог специализированного палаточного лагеря. Данный медицинский объект использовался врачами для изоляции и терапии инфицированных граждан. О деталях происшествия информирует международное новостное агентство The Associated Press (AP).

Побег потенциальных носителей вируса в населенный пункт

Журналисты информационного агентства подчеркивают, что этот инцидент стал уже вторым вооруженным нападением на медицинскую инфраструктуру в указанной провинции. По счастливой случайности в результате разбушевавшегося пожара никто из людей не получил травм и ожогов, поскольку находившиеся внутри граждане успели своевременно покинуть полыхающие палатки. Тем не менее, по официальному заявлению руководителя местной больницы, после данного нападения, случившегося в вечернее время 22 мая, 18 человек с подозрением на заражение смертельным вирусом бесследно исчезли.

Глава медицинского учреждения выступил с резким осуждением данного противоправного действия. Он подчеркнул, что нападение спровоцировало колоссальную панику среди медицинского персонала и, что самое опасное, привело к неконтролируемому бегству 18 потенциально инфицированных пациентов непосредственно в жилые кварталы города. Теперь данные граждане могут стать источником неконтролируемого распространения лихорадки среди здорового населения.

Причины агрессии местных жителей и масштаб кризиса

В аналитическом материале издания уточняется предыстория масштабных беспорядков. Днем ранее, а именно 21 мая, в близлежащем городе Рвампара разъяренная толпа полностью уничтожила еще один лечебный центр. Причиной для агрессии послужил жесткий запрет со стороны медицинских служб, которые не разрешили родственникам забрать тело местного жителя, скончавшегося от лихорадки Эбола, из-за строгих протоколов безопасности при захоронении.

На момент возникновения этого первого пожара внутри клиники находились три человека с официально подтвержденным тестами диагнозом, а также еще трое больных с первичной симптоматикой, чьи биологические анализы еще находились в процессе лабораторного исследования. Пользуясь возникшим хаосом, абсолютно все находившиеся на лечении пациенты поспешно скрылись в неизвестном направлении. В настоящий момент представители правоохранительных органов и экстренные медицинские службы пытаются установить местонахождение всех сбежавших граждан, чтобы предотвратить масштабную эпидемиологическую катастрофу в регионе.