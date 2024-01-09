Разъяренная жительница Кузбасса вонзила в сожителя нож на Новый год

Кровавая история произошла в одном из поселков Кузбасса во время главного праздника года, сообщает издание «Vse42.ru» .

По предварительным данным, 44-летняя женщина поругалась с сожителем, и в какой-то момент схватилась за нож. Она произвела два удара в тело возлюбленного, задев жизненно важные органы. Буйная сибирячка проткнула мужчине живот, отправив в больницу прямо в новогоднюю ночь.

Сожителя госпитализировали с тяжелыми травмами, но его удалось спасти. Помощь оказывали в МБУЗ «Тяжинская районная больница». Нападавшую задержали. Оказалось, что она не первый раз проявляет агрессию по отношению к мужчине и была неоднократно судима.

Тяжинский районный суд отправил рецидивистку в СИЗО на два месяца. Ее будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением холодного оружия.