Разъяснение в бурю: Камчатская ГИТ объяснила порядок действий в дни сильной непогоды

В преддверии сезона суровых метелей Камчатская государственная инспекция труда выпустила официальные разъяснения для работников и работодателей. Как передает агентство « Камчатка-Информ », ведомство подробно расписало порядок действий в дни, когда свирепствует мощная пурга, делающая путь на работу опасным или невозможным.

Ключевой рекомендацией для компаний является заблаговременная разработка локального нормативного акта совместно с профсоюзной организацией. В этом документе необходимо четко прописать, при каких конкретных погодных условиях (например, при определенной скорости ветра или уровне снежных заносов) сотрудники вправе не выходить на работу. Также должны быть установлены правила уведомления работодателя об отсутствии.

Важным пунктом является определение статуса такого дня. Он может быть оформлен как работа в удаленном режиме, как простой по независящим от сторон причинам или как предоставленный работодателем дополнительный выходной день. В случае объявления простоя сотрудник сохраняет право на оплату в размере не менее двух третей своего среднего заработка.

Инспекция подчеркивает, что главная обязанность работника в этой ситуации — своевременно поставить начальство в известность. Судебная практика полностью поддерживает эту позицию: отсутствие на рабочем месте из-за непреодолимой силы природы, такой как сильнейшая пурга, не квалифицируется как прогул, и привлечь к дисциплинарной ответственности за это невозможно.