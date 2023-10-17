Разъяснительные беседы проводят с дачниками в городском округе Воскресенск

На территории Виноградовского лесничества проходит мероприятие «Дачник», в рамках которого лесничие провели профилактическую беседу с собственниками участков в СНТ «Золотово-2» и СНТ «Восход». Об этом сообщили в пресс-службе Комлесхоза Подмосковья.

Так, в ходе беседы помощник участкового лесничего Екатерина Суворкина и участковый государственный инспектор по охране леса Юрий Абмосов рассказали садоводам о необходимости соблюдения чистоты и порядка на своих участках, разъяснили правила санитарной и пожарной безопасности в лесах.

«Во время мероприятия „Дачник“ основной задачей лесничих является осмотр территории садовых товариществ, граничащих с землями лесного фонда на предмет профилактики, выявления и пресечения нарушений лесного законодательства на землях лесного фонда», — отметил Юрий Абмосов.

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