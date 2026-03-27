Разлетятся как горячие пирожки: какие б/у авто раскупают быстрее всего на рынке

Скорость продажи подержанного автомобиля зависит от множества факторов: от востребованности марки до состояния кузова и типа трансмиссии. Специалисты сервиса подбора автомобилей СберАвто в беседе с «Российской газетой» назвали модели, которые разлетаются быстрее всего, и объяснили, на что ориентируются покупатели.

По данным экспертов, наибольшим спросом сегодня пользуются машины из Южной Кореи, в первую очередь Kia и Hyundai. Их репутация надежных и недорогих в обслуживании автомобилей обеспечивает стабильно высокую ликвидность. При адекватной цене и хорошем техническом состоянии такой экземпляр обычно находит владельца в течение месяца.

В число лидеров по скорости реализации вошли Kia Ceed со средней ценой 890 тысяч рублей, Hyundai Elantra за 940 тысяч, а также популярные городские модели — Hyundai Solaris (800 тысяч) и Kia Rio (850 тысяч). Среди более дорогих сегментов выделяется Kia K5 (2,1 миллиона рублей). Высокий спрос также сохраняется на кроссоверы и внедорожники: Hyundai Santa Fe (1,1 миллиона) и Kia Sorento (1,34 миллиона). Устойчивый интерес покупателей направлен и на японские модели, среди которых эксперты отметили Mitsubishi Outlander (1,1 миллиона) и Toyota RAV4 (1,35 миллиона).

Что касается технических предпочтений, то чаще всего клиенты ищут автомобили с бензиновыми двигателями объемом от 1,6 до 2 литров в паре с гидромеханической автоматической коробкой передач. Такое сочетание считается наиболее практичным и предсказуемым в эксплуатации. Вариаторы и роботизированные трансмиссии тоже востребованы, но их рассматривают скорее как вынужденный вариант. Меньше всего интереса сегодня вызывают машины с механической коробкой передач.

Аналитики добавили, что в 2026 году покупатели преимущественно ориентируются на автомобили 2015–2016 годов выпуска, полагая, что возраст 8–10 лет позволяет найти баланс между ценой и остаточным ресурсом. Быстрее всего реализуются экземпляры с пробегом до 160–170 тысяч километров и с количеством предыдущих владельцев не более двух.

Немаловажную роль играет и внешний вид. Специалисты подсчитали: около трети потенциальных покупателей принимают решение о покупке, основываясь исключительно на фотографиях и общем впечатлении от объявления, не углубляясь в проверку технического состояния. Поэтому эксперты рекомендуют даже небольшие вложения в полировку, устранение дефектов кузова, химчистку салона и качественную фотосъемку — это позволяет существенно ускорить продажу.