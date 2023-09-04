Размахивающая украинским флагом Ахеджакова обзавелась поддержкой Садальского

Как сообщает издание «Утро.ру» , Лию Ахеджакову раскритиковали за то, что она подняла флаг Украины и размахивала им во время выступления.

Известно, что некоторые поддерживают актрису, считая, что ее можно уважать за либеральные взгляды. Другие же критикуют ее из-за непатриотичной позиции. На какой же стороне находится скандальный артист Александр Садальский?

А он не встал на защиту антироссийских настроений коллеги. Несмотря на это, он все поддержал ее как талантливую актрису. Садальский выразил свое сочувствие Лии Ахеджаковой после ее фактического лишения работы в театре «Современник». Просто из солидарности.

Напомним, что недавно актер резко высмеял решение Минкульта относительно популярных голливудских кинолент.