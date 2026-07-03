Размахивал, как пакетом: в Сочи мужчина сурово тащил ребенка за ногу вниз головой

Инцидент произошел в Сочи, в районе Красной Поляны. Очевидцы стали свидетелями сцены, которая повергла их в шок: длинноволосый мужчина сначала нес ребенка под мышкой, а потом перехватил его за ножку и стал раскачивать вниз головой. Малыша болтало в таком положении как минимум минуту, и все это время мужчина не обращал внимания на крики прохожих.

Ранее, по информации СМИ, он уже был замечен в агрессивном поведении на детской площадке в Перми: тогда он схватил ребенка и ударил его головой о качели. Мать мальчиков не пыталась остановить мужчину, а наоборот, поддерживала его, обещая, что «дети еще и дома получат».