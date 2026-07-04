Гроза с ливнем накрыла Москву и Подмосковье: где гремит сильнее всего

В столичном регионе началась сильная гроза, сопровождаемая обильными осадками. Как передают корреспонденты ТАСС, непогода затронула как различные районы Москвы, так и близлежащие города Московской области.

По информации издания, особенно мощные грозовые раскаты и проливной дождь фиксируются в южной, восточной и юго-восточной частях мегаполиса, а также в Люберцах, Раменском, Жуковском и Лыткарино. Кроме того, стихия разыгралась в окрестностях Домодедово. В то же время на северо-западных и западных территориях города гром практически не слышен, однако дождь там не менее интенсивный. Осадки также отмечаются в центральной части Москвы.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, в столице и области до 21:00 мск объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы, дождя и порывистого ветра. Данный уровень занимает среднюю позицию в цветовой шкале метеопредупреждений и указывает на потенциально неблагоприятные метеоусловия.

В пятницу, 3 июля, синоптики уже выпускали экстренное уведомление о приближении неблагоприятных погодных явлений в регионе. Специалисты рекомендуют по возможности оставаться в помещениях, не парковать автомобили под деревьями и не находиться у неустойчивых конструкций. Водителям следует быть особенно внимательными на дорогах из-за пониженной видимости и риска аквапланирования.

Ранее сообщалось, что аномальная жара сорвала День независимости и заставила плавиться асфальт в Нью-Йорке.