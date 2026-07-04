Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки оказался бизнесменом и членом правления СНТ

По данным «КП-Петербург», подозреваемый в убийстве 12-летней девочки — известный бизнесмен и член правления СНТ, о котором противоречиво отзываются знакомые. Некоторые соседи хвалили его за добрые дела, активность и инициативность. Однако одна из жительниц садоводства жаловалась на него в полицию из-за убийства собаки.

По данным издания, подозреваемый в убийстве школьницы — основатель фирмы по дизайну и ремонту квартир. Кроме того, у 42-летнего мужчины было еще две компании: одна занималась установкой офисной техники, вторая — строительством домов. Обе фирмы закрылись из-за финансовых трудностей. Именно после этого он стал позиционировать себя как «благодел» — в этом качестве его знали в СНТ «Захожье-2», членом правления которого он является.

«Хочется пожелать вам всегда оставаться людьми. Время непростое, надо друг другу помогать. А то все привыкли председателя (СНТ) ругать, а на субботник фиг кого дождешься», — спорил он с местными в соцсетях, обсуждая насущные проблемы в садоводстве.

Из открытых данных также следует, что у мужчины нет собственных детей. Кроме того, силовики подтвердили его судимость — ранее он был осужден за грабеж с применением оружия.

Следователи продолжают восстанавливать хронологию нападения на школьницу. Девочка пропала вечером 2 июля, когда отдыхала с семьей в СНТ и отпросилась в лес за лисичками. Собрав грибы, она возвращалась назад вдоль соседних участков, попала на камеры. Предположительно, в этот момент ее заметил подозреваемый, проезжавший на своем Volkswagen Tiguan. На следующее утро тело ребенка нашли с ранениями и без одежды.

«После того, как тело девочки нашли, эта девушка из СНТ показала оперативникам фото, как этот мужчина резал собак у общего колодца. Она сказала, что жаловалась на него ранее в полицию, но никакого эффекта не было», — утверждают местные.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело об исчезновении женщины с 5-летней дочкой в Красноярском крае.