Мать с пятилетней дочкой пропали в Ачинске: СК возбудил уголовное дело

В Красноярском крае возбуждено уголовное производство по факту безвестного исчезновения 32-летней жительницы города Ачинска и ее пятилетней дочери, сообщило РИА Новости.

Женщина вместе с ребенком покинула дом 27 июня и с тех пор на связь с близкими не выходила. В понедельник в полицию поступило заявление от супруга пропавшей, который рассказал о случившемся. При этом мужчина признался, что его жена и ранее уходила из дома. Тогда мужчина предпочитал не обращаться в правоохранительные органы.

По информации, озвученной сотрудниками краевого главка МВД, после исчезновения женщина и девочка были замечены на записях камер уличного наблюдения в Ачинске и Красноярске. Несмотря на это, установить их текущее местонахождение до настоящего момента не удалось.

«Ачинским межрайонным следственным отделом… возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 32-летней женщины и ее 5-летней дочери», — говорится в сообщении.

Поиски ведутся силами оперативных служб: к ним подключены волонтеры, сотрудники полиции, а также группа наиболее опытных следователей-криминалистов краевого управления Следственного комитета. В настоящий момент проводится комплекс необходимых следственных мероприятий, направленных на выяснение всех деталей и обстоятельств произошедшего. Следствие рассматривает различные версии случившегося.

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