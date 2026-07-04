Массовая атака БПЛА на Ленобласть: губернатор Дрозденко сообщил о пострадавшей и повреждениях от падения обломков

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в канале на платформе «Макс» сообщил, что в субботу, 4 июля, в регионе была отражена массовая атака беспилотных летательных аппаратов. К сожалению, без последствий не обошлось — все они связаны с падением обломков сбитых дронов.

В одном из частных секторов обломками выбило оконные проемы в жилом доме, в результате чего пострадала местная жительница. Прибывшая на вызов бригада медиков осмотрела женщину и оказала необходимую помощь прямо на месте, госпитализация не потребовалась, состояние пострадавшей оценивается как стабильное, угроза жизни отсутствует.

В ряде других домовладений падение обломков привело к возгораниям: пламя повредило жилые строения, хозпостройки, бани и беседки. Также зафиксированы случаи повреждения двух частных домов, легкового автомобиля и ограждений. В нескольких населенных пунктах осколки повредили остекление и фасады частных домов, к счастью, без человеческих жертв.

Губернатор заверил, что власти продолжат работу по усилению защиты воздушного пространства региона от повторных атак. Оперативные службы продолжают ликвидацию последствий. Оперативные службы продолжают ликвидацию последствий.

«Ночь была не из легких для всех нас и в первую очередь — для военнослужащих 6-ой гвардейской армии ВВС и ПВО. Еще раз благодарю их за работу», — отметил глава региона.

Ранее мэр Собянин сообщил, что более 200 дронов ВСУ атаковали Московский регион в течение суток.