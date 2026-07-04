Аделина Сотникова удивила фанатов своей формой после вторых родов

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова поделилась с поклонниками яркими кадрами с Мальдивских островов, передает The Voice. На видео, опубликованном в ее блоге, она предстала в розовом купальнике, продемонстрировав стройную фигуру после вторых родов.

Напомним, спортсменка скрывала свою вторую беременность, поэтому появление на свет второго ребенка стало для многих неожиданностью. Сейчас Сотникова отдыхает вместе с детьми.

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В своем ролике фигуристка показала две стороны своей личности: заботливую маму и уверенную в себе женщину. Она села на песок, эротично позируя на камеру. Именно на этом отдыхе Аделина отметила свой 30 день рождения.

В честь юбилея она опубликовала видео, где пыталась эффектно открыть бутылку шампанского, но пробка вылетела раньше времени, вызвав ее смех. Сама спортсменка заявила, что принимает свой возраст с благодарностью. По ее словам, с годами в жизни появляется больше смысла и желания быть собой.

Аделина счастлива в браке с теннисистом Дмитрием Попко, с которым тайно поженилась в конце прошлого года. У пары есть трехлетний сын, а пол второго ребенка пока остается неизвестным.

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