Косметолог Горностаева назвала самую полезную бьюти-процедуру летом

Лето — не повод отказываться от ухода за лицом, но некоторые процедуры действительно лучше перенести на осень. Врач-косметолог, главный врач клиники Quantum Clinic Марина Горностаева в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» назвала самые востребованные и безопасные летние процедуры, а также объяснила, от чего стоит отказаться до наступления холодов.

Многие пациенты уверены, что летом к косметологу лучше не обращаться вовсе — солнце, жара, отпуск. Однако эксперт считает иначе: косметология должна быть круглогодичной.

Летний хит — биоревитализация

По словам косметолога, самой востребованной процедурой в жаркий сезон становится биоревитализация, поскольку летом, особенно после отдыха на море, кожа сохнет и теряет влагу. Также пациенты активно выбирают мезотерапию. Среди аппаратных методик, безопасных в плане солнечного воздействия, врач выделила монополярный термолифтинг.

«Биоревитализация — это самое лучшее, что может освежить. Мезотерапия или биоревитализация», — посоветовала Марина Горностаева.

Пилинги и шлифовка — под вопросом

Мнение о том, что агрессивные процедуры (пилинги, лазерная шлифовка, удаление пигментации) летом опасны, эксперт подтвердила, но с оговоркой.

«Солнце опасно всегда для таких процедур, потому что это риск пигментации. Но солнце у нас есть и зимой, и люди на солнышко улетают осенью, и зимой, и весной. Поэтому любая травматизация кожи опасна пигментацией», — предупредила Горностаева.

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Тем не менее, она не советовала бы делать лазерную шлифовку летом, если пациент не осознает риски или не готов ежедневно пользоваться солнцезащитным кремом.

Главное правило после любой процедуры — SPF

Эксперт подчеркнула: после любых косметологических манипуляций — будь то инъекции, фототерапия или биоревитализация — обязательно использование солнцезащитного средства. SPF — это основное требование после любых косметологических процедур, резюмировала врач.

Многие уверены: SPF — это спасение. Но неправильно подобранный крем может сам стать причиной морщин, акне и даже усилить фотостарение. Плотные составы забивают поры, оставляют белесую пленку и раздражают кожу, а низкая защита не спасает от пигментации.