Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем-телеграм канале прокомментировала предположение британского политика и журналиста Джима Фергюсона о причинах появления президента РФ Владимира Путина в военной форме на совещании, посвященному теме освобождения Армией России Константиновки.

Британский политик и обозреватель Джим Фергюсон обратил внимание на выбор одежды российского лидера в день, когда был заслушан доклад об освобождении Константиновки. По его словам, Владимир Путин, который на протяжении многих лет появлялся на публике преимущественно в штатском, в этот раз предстал перед камерами в полевой форме. Подобный выбор гардероба, убежден Фергюсон, не случаен и всегда считывается как осознанный посыл внешнему миру.

Мария Захарова высказала мнение, что все попытки Москвы продемонстрировать готовность к дипломатическому урегулированию ранее не находили отклика у западных партнеров. Однако сейчас, по ее мнению, сигнал стал однозначным.

«Сейчас сигнал четкий: будем добивать террористическую неонацистскую гадину до конца, по всем фронтам. От мира не отказываемся, но методология увещевания претерпела изменения. Работаем, братья и сестры!» — отметила Мария Захарова.

Ранее сообщалось, что Путин в режиме реального времени наблюдал за обстановкой в освобожденной Константиновке.