Долина бесплатно споет для посетителей казино
Teleprogramma.org: Лариса Долина бесплатно выступит перед клиентами казино
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Вероника Пасиковская/Сгенерировано нейросетью]
Народная артистка России Лариса Долина выступит с бесплатным концертом для посетителей казино в Калининградской области, сообщает Teleprogramma.org. Советующий анонс появился в телеграм-канале 70-летней певицы.
Отмечается, что услышать голос Долиной можно будет в субботу, 4 июля.
«Этот вечер — для тех, кто ценит качество, стиль и артистов с большой историей. Позвольте себе красивую летнюю ночь, наполненную музыкой и настроением», — указано в анонсе.
Этот концерт стал возможен на фоне финансовых трудностей, которые артистка переживает после громкого скандала с недвижимостью. В 2024 году Долина стала жертвой телефонных мошенников.
Злоумышленники, представившись сотрудниками правоохранительных органов, убедили певицу продать ее квартиру в Хамовниках за ₽112 млн. Деньги от сделки ушли на счета аферистов. Суд аннулировал сделку, но Верховный суд РФ встал на сторону покупательницы Полины Лурье, и Долина была вынуждена освободить жилье.
После этого скандала многие концерты певицы были отменены, что привело, как утверждают источники, к серьезным финансовым потерям. Теперь Долина вынуждена выступать на менее престижных площадках.
Ранее сообщалось, что Верховный суд РФ разъяснил правила оспаривания сделок после резонансной «схемы Долиной»