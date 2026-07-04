Долина бесплатно споет для посетителей казино

Народная артистка России Лариса Долина выступит с бесплатным концертом для посетителей казино в Калининградской области, сообщает Teleprogramma.org. Советующий анонс появился в телеграм-канале 70-летней певицы.

Отмечается, что услышать голос Долиной можно будет в субботу, 4 июля.

«Этот вечер — для тех, кто ценит качество, стиль и артистов с большой историей. Позвольте себе красивую летнюю ночь, наполненную музыкой и настроением», — указано в анонсе.

Этот концерт стал возможен на фоне финансовых трудностей, которые артистка переживает после громкого скандала с недвижимостью. В 2024 году Долина стала жертвой телефонных мошенников.

Злоумышленники, представившись сотрудниками правоохранительных органов, убедили певицу продать ее квартиру в Хамовниках за ₽112 млн. Деньги от сделки ушли на счета аферистов. Суд аннулировал сделку, но Верховный суд РФ встал на сторону покупательницы Полины Лурье, и Долина была вынуждена освободить жилье.

После этого скандала многие концерты певицы были отменены, что привело, как утверждают источники, к серьезным финансовым потерям. Теперь Долина вынуждена выступать на менее престижных площадках.

Ранее сообщалось, что Верховный суд РФ разъяснил правила оспаривания сделок после резонансной «схемы Долиной»