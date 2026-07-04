«Поезд на Ленинград» замолк навсегда: умер лидер группы «Империя» Дмитрий Жаворонков

На 53-м году жизни скончался Дмитрий Жаворонков, основатель и лидер группы «Империя». О смерти музыканта сообщил его сын. Информацию подтвердил аранжировщик Александр Богомолов, передает The Voice. Жаворонков ушел из жизни через неделю после своего 52 дня рождения, который он отметил 26 июня.

Дмитрий родился в Екатеринбурге в 1974 году. В 1990 году, когда ему было всего 16 лет, он создал группу «Империя». Коллектив быстро приобрел популярность. Группа записала четыре песни, среди которых был хит «Поезд на Ленинград». Эта композиция стала визитной карточкой коллектива и до сих пор звучит на радиостанциях.

В 1993 году вышел дебютный альбом «Мой сон». Саундпродюсером и звукорежиссером пластинки стал Вадим Самойлов из группы «Агата Кристи». Сотрудничество с легендарным музыкантом придало альбому особое звучание. В 1996 году группа записала второй альбом «Дом на заре», но через несколько лет коллектив распался.

После распада «Империи» Жаворонков ушел из большой музыки. Он работал звукорежиссером в кино и писал музыку только для себя.

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