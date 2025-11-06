История с призывом в украинскую армию личного охранника Анджелины Джоли, сопровождавшего актрису во время ее визита на Украину, получила неожиданную теорию. Ею с сайтом aif.ru поделился председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

По имеющимся данным, голливудская звезда безуспешно пыталась вызволить своего сотрудника из рук территориального центра комплектования (ТЦК) на Украине. Несмотря на ее усилия, телохранителя, как сообщают источники, уже готовят к отправке в действующую армию. По мнению эксперта Рогова, ситуация развернулась не просто так: у этого была своя цель.

«Я думаю, что случай с личным охранником Джоли — это попытка торга и получения каких-то денег. То есть это не публичная часть, которая стала публичной», — объяснил он.

По оценке собеседника, если бы целью было просто пополнение войск, власти могли бы пойти навстречу международной знаменитости ради позитивного пиар-жеста. Однако ситуация развивается по иному сценарию.

Параллельно Владимир Рогов использовал этот информационный повод, чтобы публично пригласить Анджелину Джоли с визитом в новые регионы России, пообещав лично встретить ее в Запорожской области. При этом ранее у нее уже был визит, правда в Херсон, подконтрольный Киеву.

Ранее появились подробности задержания водителя голливудской звезды Анджелины Джоли сотрудниками ТЦК.