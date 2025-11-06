Украинец, возивший голливудскую звезду Анджелину Джоли по Херсону, содержался в подвальном помещении после задержания сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК). Об этом стало известно из переписки задержанного с другом, которую обнародовал канал «Киев 24».

В среду, 5 ноября, стало известно, что в Херсон якобы прибыла американская актриса. Соответствующие снимки активно распространяли украинские телеграм-каналы и СМИ.

Позже выяснилось, что водителя Джоли — 33-летнего Дмитрия Пищикова, задержали сотрудники ТЦК, несмотря на то, что при себе у него имелись все необходимые документы, включая заключение военно-врачебной комиссии.

Инцидент произошел на блокпосту при въезде в город Южноукраинск Николаевской области. Поводом для задержания послужило отсутствие у Пищикова военно-учетной документации.

В ходе проведенной проверки выяснилось, что мужчина является офицером запаса и не имеет законных оснований для получения отсрочки от военной службы.

По информации издания «Общественное. Новости», у задержанного диагностировали заболевание спины, что позволяет ему проходить службу исключительно в тыловых подразделениях.

После завершения процедуры выяснения обстоятельств Джоли и ее сопровождающие продолжили путь, а задержанный водитель остался на территории Украины и в настоящее время готовится к процедуре мобилизации.

Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко подтвердил мобилизацию охранника Анджелины Джоли.