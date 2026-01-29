Размер не имеет значения: женщина с детской лопаткой победила сугробы в Новом Павлино

Жительница Нового Павлина в Балашихе продемонстрировала простой и эффективный способ помощи в уборке снега, расчистив вход в свой подъезд детской лопаткой за десять минут, пишет REGIONS со ссылкой на местное сообщество, где опубликовали видеозапись.

В условиях, когда коммунальные службы работают в усиленном режиме, самостоятельная расчистка подходов к подъездам, парковочных карманов и тротуаров силами жителей значительно ускоряет наведение порядка. На опубликованной записи женщина с маленькой детской лопаткой усердно расчищала снег у подъезда, иногда пропуская соседей. По итогу за 10 минут ей удалось полностью убраться у входа.

Как отмечают подписчики, пример оказался заразительным: во многих дворах подростки и взрослые самостоятельно взялись за лопаты, освобождая дворников для работы на других объектах.

«Возле нашего подъезда сегодня поработали подростки. Когда на участок пришли дворники от УК, то были приятно удивлены и сразу приступили к работе возле соседнего подъезда», — сообщают пользователи Сети.

В администрации городского округа подтвердили масштабы работ: на расчистке дорог и территорий задействованы десятки единиц техники, включая комбинированные дорожные машины, тракторы и самосвалы. С начала зимы уже вывезено более 100 тысяч кубометров снега. При этом помощь со стороны горожан не остается незамеченной. Глава Балашихи Сергей Юров публично поблагодарил жителей, принимающих участие в уборке, и сотрудников коммунальных служб, отметив важность слаженных действий.

