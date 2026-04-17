«Размочить в чае или отдать пернатым»: батюшка рассказал, как спасти засохший кулич и не осквернить святыню

Пасхальные торжества продолжаются, и у многих верующих в доме еще остаются запасы куличей, которые постепенно теряют свою свежесть. Благочинный Приволжского благочиния, настоятель храма «Рудненской иконы Божьей Матери» иерей Николай Кочергин в беседе с порталом « Астрахань.ру » подробно объяснил, как правильно поступить с праздничной выпечкой, если она зачерствела или ее оказалось слишком много, чтобы съесть в ближайшее время.

Священнослужитель подчеркнул, что освященный кулич — это не просто сдобный хлеб, а малая святыня, символ праздника, и выбрасывать его в мусорное ведро категорически нельзя. По его словам, если кулич не испортился, а лишь подсох, его вполне допустимо размочить в чае и употребить в пищу. Некоторые хозяйки, предвидя, что не смогут вовремя съесть всю выпечку, заранее делают из нее сухари.

Если же кулич все-таки не будет съеден, иерей посоветовал отдать его птицам либо аккуратно раскрошить и высыпать остатки в чистом, непопираемом месте — например, под деревом в саду, где не ходят люди и животные. Он также добавил, что при некоторых храмах существуют специальные места для утилизации освященных остатков, о наличии которых можно уточнить у свечницы. Эти же правила, по его словам, распространяются и на просфоры. Что же касается неосвященного кулича, то он не несет в себе особого духовного смысла и является обычной сдобной выпечкой.