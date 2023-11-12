Разнервничавшийся москвич битый час грозился спрыгнуть с моста из-за сына

Как передает Shot, инцидент произошел накануне в Москве у моста на Андроньевской набережной. Как приводится в публикации, мужчина сильно нервничал и отказывался уходить с переправы, сетуя на проблемы с детьми и с сыном, в частности.

Взобравшись на мост москвич угрожал с него спрыгнуть и разбиться насмерть. Сотрудники экстренных служб и прибывшие по вызову медики в течение часа уговаривали мужчину прийти в себя и спуститься вниз.

Нервный столичный житель поддался на уговоры лишь тогда, как узнал, что к нему поговорить о проблемах в семье едет сын. Спустившегося с моста мужчину посадили в полицейский фургон и доставили в отдел для разбирательства.

Ранее сообщалось, что в Московской области в деревне Кутьино обрушился мост, пострадала женщина.