Разница в 46 лет: Алексей Учитель и Софья Меледина появились на публике с дочкой

74-летний мэтр кинематографа появился на мероприятии в непринужденном кэжуал-стиле вместе с 28-летней Софьей Мелединой и их четырехлетней дочерью. Семейная группа, позируя фотографам, демонстрировала полную расслабленность и счастье, однако эта, казалось бы, частная история мгновенно выплеснулась за пределы красной дорожки, вновь спровоцировав оживленную дискуссию в обществе.

Фокусом внимания, как и прежде, стала 46-летняя разница в возрасте между партнерами. Пользователи сети разделились на два лагеря. Одни отмечали, что Учитель выглядит бодро и моложе своих лет, видя в этой истории лишь личный выбор двух взрослых людей. Другие же обрушились с критикой, используя резкие формулировки вроде «кошмар» и «пенсионер», выражая недоумение и даже осуждение, особенно в контексте того, что у пары есть общий ребенок.

Этот эпизод вновь высветил давнюю историю отношений пары. Алексей Учитель и Софья Меледина познакомились, когда она была студенткой ВГИКа, а он — одним из ее преподавателей. Деловые и учебные контакты со временем переросли в романтические, а в 2021 году у пары родилась дочь. Несмотря на годы, проведенные вместе, их союз по-прежнему воспринимается частью публики через призму возрастного стереотипа, где разница в годах заслоняет все остальные аспекты отношений.

Ранее сообщалось, что вдова актера Янина трогательно обратилась к покойному мужу в важный день.