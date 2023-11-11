Разнообразные мероприятия для посетителей подмосковного стенда выставки «Россия» проводят каждые выходные

Сегодня гостем стенда стал актер кино и телеведущий, капитан команды КВН Михаил Башкатов. Он провел викторину о Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.

Отмечается, что артист, особо запомнившийся по сериалу «Даешь молодежь!», не первый раз участвует в мероприятиях, организованных Подмосковьем. Так, в летний сезон он был ведущим концертов в рамках фестиваля «Город танцует в парках».

«Мне очень понравился стенд Подмосковья. Тут есть классная игра, где можно почувствовать себя губернатором — поуправлять областью. А еще — стол интерактивный, на котором представлены президентские проекты, реализующиеся в Подмосковье. В общем, активности на любой вкус, для всех возрастов, — рассказал Михаил Башкатов.

В викторине, которую провел артист, участникам необходимо было проявить свою эрудицию, а подчас и интуицию. Предлагалось ответить, например, на такие вопросы: какова специализация Гжельского завода, в каком городе находится «Метровагонмаш», какие автобусы делают в Подмосковье, где производят пастилу? На каждый из них — 4 варианта ответа. Победителю — призы.

Еще одна активность, привлекшая посетителей стенда — крио-шоу. Это занимательные химические опыты, главным ингредиентом в которых является жидкий азот. С его помощью можно превратить предметы в лед и проводить с ними разнообразные эксперименты. Представление позволяет поближе познакомиться с научным миром, которым так знаменито Подмосковье — в регионе находится 8 из 13 наукоградов России.