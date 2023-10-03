Разнорабочий нанес ущерб театру имени Пушкина в размере 600 тысяч рублей

Судя по предварительным данным, подозреваемый сдал украденные крючки из гардероба культурного учреждения в скупку металла. Об этом пишет ТАСС . Гражданина уже опросили в рамках проверки. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Стало известно, что один из рабочих осуществлял уборку на территории Московского драматического театра им. А. С. Пушкина, расположенного на Тверском бульваре. Там он решил отправиться в гардеробное помещение, где украл порядка шести сотен латунных крючков для одежды.

Если верить предварительным данным, разнорабочий сдал их в скупку металла. Сообщается, что украденное имущество оценивается в 600 000 рублей. Несомненно, это огромный ущерб для театра, ведь, как говорится, он «начинается с вешалки».