Разнородными силами ТОФ нанесен ракетный удар по морской цели в Японском море

В ходе учений силы Тихоокеанского флота (ТОФ), имеющие различное назначение, успешно выполнили совместную атаку по морской цели в Японском море с применением крылатых ракет, о чем сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

В рамках подготовки Военно-морского флота Российской Федерации с 16 по 30 июня в водах Тихого океана, Японского и Охотского морей под началом командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины прошли плановые учения сил ТОФ.

«В завершающей части учения с силами Тихоокеанского флота корабли Приморской флотилии разнородных сил ТОФ и береговой ракетный комплекс „Бастион“ нанесли совместный ракетный удар по сложной мишенной позиции в акватории Японского моря, имитирующей корабли условного противника», — говорится в сообщении.

Гвардейский ракетный крейсер «Варяг», являющийся флагманом Тихоокеанского флота и имеющий орден Нахимова, успешно провел практические испытания, запустив противокорабельную крылатую ракету «Вулкан».

В ответ на это две ракетные группы, оснащенные катерами, входящие в состав Тихоокеанского флота, нанесли удар по целям с помощью четырех крылатых ракет «Москит».

Береговой ракетный комплекс «Бастион» из позиционного района на побережье Приморского края также нанес удар по целям с помощью крылатой ракеты «Оникс», как сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

«По данным объективного контроля, все цели успешно поражены», — отмечается в сообщении.

В процессе обучения было задействовано около 40 кораблей, катеров и вспомогательных судов, более 35 летательных аппаратов морской авиации Тихоокеанского флота, а также более 5000 военнослужащих и гражданских специалистов. Были привлечены боевые расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион».