Разогнавшийся трамвай протаранил два автомобиля в Новосибирске

Общество

Фото: [Медиасток.рф]

В Дзержинском районе Новосибирска трамвай набрал высокую скорость и врезался в две иномарки. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на канал 112.

По информации канала, иномарки стояли на повороте, пытаясь найти место в своей полосе. В этот момент «скоростной» трамвай въехал в них напролом. В результате двое водителей легковушек получили травмы, а их транспорт частично превратило в «груду металла».

На место ДТП стянулась полиция и скорая помощь. Выясняют все обстоятельства произошедшего. В частности узнают, по какой причине водитель трамвая превысил скорость и не затормозил на пересечении улиц перед машинами.

Напомним, летом 2024 года в другом сибирском городе случился инцидент с трамваем. Транспорт разогнался в горку на Логовом шоссе, в результате чего у него отвалились частично конструкции и открылись двери: некоторые пассажиры вылетели из салона на проезжую часть. Кроме того, трамвай врезался во впереди идущий состав. Тогда пострадали более сотни человек, еще один погиб. Транспортники Кемерова отрицали, что трамвай неисправен. 

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