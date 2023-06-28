Разработчик обнаружил в Android скрытый шпионский браузер

Своей находкой он поделился с техподдержкой Google. Те сказали, что все так и должно быть. Об этом пишет «Газета.ру» , дополнительно описывая алгоритм действий для того, чтоб открыть приложение.

В своем блоге американский разработчик рассказал о скрытой от пользователей фишкой. По его словам, в системе есть мини-бразуер, который не сохраняет историю поиска и действий. Ключевая особенность обнаруженной находки – возможность обойти родительский контроль.

И если браузер случайно закрыть, то ранее открытая страница не сохранится. Как и не откроется предыдущее посещаемое окно, потому что у приложения нет функции возвращения назад. Чтобы обеспечить себе большую безопасность, то стоит выйти из всех аккаунтов.