Подмосковные разработчики и создатели игр смогут принять участие в масштабном хакатоне «Синеус», который пройдет в Вологде. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства инвестиций, промышленности и науки.

На мероприятии соберутся топовые работодатели страны, инвесторы, стартаперы и эксперты. Участники хакатона смогут продемонстрировать свои навыки, найти сотрудников и спонсоров для стартапов, утонили в ведомстве.

Общий призовой фонд составит три миллиона рублей. Грант в размере одного миллиона рублей получат участники, занявшие первое место. Приз за второе место — инвестиции в игровую команду победителя, за третье — гранты на обучение в лучших провайдерах страны и менторство.

Хакатон пройдет в гибридном формате — онлайн и очно. Участие бесплатное, однако количество мест ограничено. Подать заявку можно индивидуально или командой до пяти человек. Узнать более подробную информацию о хакатоне можно по ссылке.

Ранее сообщалось, что участники конкурса «Лидеры России» выполнили задание от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, которое заключалось в том, чтобы предложить варианты внедрения ИИ в работу с обращениями граждан.

*Без возрастных ограничений. Участникам до 18 лет потребуется разрешение от родителей