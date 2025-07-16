Разработчики из Мытищ представили инновационные детские площадки на архитектурном форуме

На архитектурном форуме, посвященном концепции «Город как сценарий», компания «Лебер» из Мытищ рассказала о внедрении передовых интерактивных детских игровых зон в городскую инфраструктуру.

Представители компании не только представили свою продукцию, но и обозначили целостную стратегию создания игровых пространств, которые гармонично вписываются в окружающую среду.

Как отметил руководитель отдела проектирования «Лебер» Евгений Серов, главная задача проекта — создание изделий, воплощающих эти принципы и превращающих детские площадки в неотъемлемую и естественную часть городской жизни.

Форум, собравший экспертов в области архитектуры, урбанистики и кинематографа, стал площадкой для налаживания перспективных деловых связей и получения экспертной оценки представленных разработок.