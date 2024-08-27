Разработки ГК «АНТРАКС» г.о. Фрязино высоко оценили специалисты «Россети Ленэнерго»

В Учебном комплексе «Россети Ленэнерго» состоялся корпоративный День презентаций, в рамках которого представители группы компаний «АНТРАКС» г.о. Фрязино показали на интерактивном стенде комплексную работу прибора А-Сигнал РЗА-АП.

Российские производители презентовали современные технологии, которые применяют для строительства, эксплуатации, диагностики и мониторинга оборудования подстанций 35-110 кВ. Специалисты «АНТРАКС» представили А-Сигнал РЗА-АП. Прибор можно эксплуатировать на различных подстанциях, даже не оснащенных дополнительными источниками питания.

Приборы линейки А-Сигнал являются частью распределительного устройства, которое работает на основе микропроцессорного оборудования. Многофункциональное устройство применяют для релейной защиты и автоматики, для ввода отходящих и питающих линий, для управления и сигнализации трансформаторов. Прибор выполняет все функции зарубежных моделей VIP 300 и VIP 400 от Schneider Electric, что особенно важно в условиях импортозамещения в связи с наложенными на РФ санкциями.

В Учебном комплексе также представили индикаторы короткого замыкания с возможностью питания, как от тока, так и напряжения. Инновационные разработки вызвали особенный интерес у участников мероприятия. Они отличаются высокой стойкостью по отношению к аварийным токам от 0.2 А. С их помощью возможно осуществлять передачу информации от приборов непосредственно к SCADA-системе диспетчера.